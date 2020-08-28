Естонським порушникам швидкісного режиму доведеться стояти на узбіччі, фото: Pikist

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Естонія запроваджує нове покарання для водіїв, які порушують швидкісний режим. Спійманим за незначне перевищення швидкості водіям тепер пропонуватимуть сплатити штраф або впродовж 45 хвилин стояти на узбіччі.

Відповідну ініціативу парламентської правової комісії підтримав уряд країни, повідомляє агентство «Интерфакс».

Така альтернатива штрафу застосовуватиметься щодо водіїв, які перевищили швидкість не більше, ніж на 20 км/год.

Наразі за перевищення швидкості в Естонії передбачений штраф в розрахунку 3 євро за 1 км/год перевищення. Тобто стояння на узбіччі дозволить зекономити до 60 євро. Відповідні зміни запроваджуються з 1 грудня.

В Естонії з осені минулого року здійснювали експеримент із застосування таких покарань. В естонській поліції зазначають, що результати експерименту свідчать, що низку водіїв процедура оформлення порушення та втрата часу дратують більше, ніж штрафи.

Нагадаємо, нещодавно в Італії через несправність камери автоматичної відеофіксації порушень водія оштрафували за рух дорогою зі швидкістю 703 км/год.