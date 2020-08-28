У Києві підготували чотири нові лікарні для коронавірусних хворих

https://racurs.ua/ua/n143089-u-kyievi-pidgotuvaly-chotyry-novi-likarni-dlya-koronavirusnyh-hvoryh.html

Ракурс

Київ змушений відкривати нові госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус.

У лікарнях столиці перебувають 486 хворих на коронавірус, причому 101 пацієнт — у важкому стані. Мер Віталій Кличко повідомив під час онлайн прес-конференції, що лікарні першої хвилі практично працюють в режимі інфекційних госпіталів.

Ми підготували і додали госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус — це міські лікарні № 5, 17, 6 та 8, — повідомив Кличко.

Він запевнив, що у цих лікарнях є всі необхідні медикаменти, обладнання та засоби захисту для медиків, а столиці поки вистачає медичного персоналу — 75 лікарів-інфекціоністів та 510 лікарів інших спеціальностей, 950 спеціалістів середнього медичного персоналу.

Утім, Кличко попередив, що якщо станеться інфекційний вибух і кількість людей, що потребують госпіталізації, збільшиться в рази, то медична система не впорається з цим.

«Ракурс» повідомляв, що коронавірус в Києві знову б'є всі рекорди. За минулу добу, 27 серпня, в Києві виявили 251 новий випадок захворювання.

У зв’язку з цим мер Києва Віталій Кличко пропонує зобов’язати встановлювати додаток «Дій вдома» осіб, які контактували з хворими на коронавірус.