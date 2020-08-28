Мер Києва пропонує розширити коло осіб, яким потрібно встановлювати додаток «Дій вдома», фото: «Вікіпедія»

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«Дій вдома» — додаток, призначений для контролю за дотриманням самоізоляції людьми, які повернулися в Україну з-за кордону — мер Києва Віталій Кличко пропонує зобов’язати встановлювати також осіб, які контактували з хворими на коронавірус.

Столична влада звернулася до Кабміну з відповідною ініціативою. Про це Кличко заявив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Кличко зазначає, що, за його інформацією, «Дій вдома» встановлюють впродовж 24 годин з моменту перетину кордону.

За цей час людина може мати багато контактів, — наголосив Кличко.

На його думку, розширення кола осіб із встановленим додатком «Дій вдома» дозволить швидше виявляти спалахи захворювання.

Кличко сподівається, що уряд оперативно ухвалить відповідне рішення.

Це допоможе запобігти неконтрольованому поширенню вірусу. Та уникнути суворого карантину, — переконаний мер Києва.



Нагадаємо, у Києві зафіксували новий рекорд із захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.