Мэр Киева предлагает расширить круг лиц, которым нужно устанавливать приложение «Дій вдома», фото: «Википедия»

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«Дій вдома» — приложение, предназначенное для контроля за соблюдением самоизоляции людьми, которые вернулись в Украину из-за границы — мэр Киева Виталий Кличко предлагает обязать устанавливать также лиц, контактировавших с больными коронавирусом.

Столичные власти обратились к Кабмину с соответствующей инициативой. Об этом Кличко заявил во время сегодняшнего видеобрифинга.

Кличко отмечает, что, по его информации, «Дій вдома» устанавливают в течение 24 часов с момента пересечения границы.

За это время человек может иметь много контактов, — подчеркнул Кличко.

По его мнению, расширение круга лиц с установленным приложением «Дій вдома» позволит быстрее выявлять вспышки заболевания.

Кличко надеется, что правительство оперативно примет соответствующее решение.

Это поможет предотвратить неконтролируемое распространение вируса. И избежать строгого карантина, — убежден мэр Киева.



Напомним, в Киеве зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.