НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли — в чем причина

НХЛ. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143083-nhl-perenesla-matchi-kubka-stenli-v-chem-prichina.html

Ракурс

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла проведение матчей плей-офф Кубка Стэнли, которые были запланированы на 28 и 29 августа. Команда решила таким образом выразить свой протест против расизма и жестокости полиции.

Так в команде надеются привлечь внимание болельщиков к проблеме. Об этом говорится в заявлении лиги.

Сообщается, что из-за протеста НХЛ перенесет четыре игры и внесет коррективы в расписание встреч. Хоккеисты опять начнут играть уже 30 августа.

В команде отметили, что два дня без игр покажут болельщикам, что НХЛ едины в борьбе с расизмом, а также вызовут дальнейшие обсуждения среди фанатов хоккея на эту тему, что поможет одолеть проблему.

Решение о переносе матчей было принято после того, как все основные спортивные американские лиги отложили проведение запланированных на эту неделю встреч. К протестам присоединились Главная бейсбольная лига и Главная футбольная лига.

Также из-за протестов были приостановлены на два дня матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и теннисный турнир в Цинциннати.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США вспыхнула новая волна протестов против расизма и полицейской жестокости. В городе Кеноше (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, после того, как он пытался разнять двух поссорившихся женщин. Выстрелы произошли на глазах у его детей.