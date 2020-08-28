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Ракурс
НХЛ. Фото: Pixabay

НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли — в чем причина

28 авг 2020, 13:11
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла проведение матчей плей-офф Кубка Стэнли, которые были запланированы на 28 и 29 августа. Команда решила таким образом выразить свой протест против расизма и жестокости полиции.

Так в команде надеются привлечь внимание болельщиков к проблеме. Об этом говорится в заявлении лиги.

Сообщается, что из-за протеста НХЛ перенесет четыре игры и внесет коррективы в расписание встреч. Хоккеисты опять начнут играть уже 30 августа.

В команде отметили, что два дня без игр покажут болельщикам, что НХЛ едины в борьбе с расизмом, а также вызовут дальнейшие обсуждения среди фанатов хоккея на эту тему, что поможет одолеть проблему.

Решение о переносе матчей было принято после того, как все основные спортивные американские лиги отложили проведение запланированных на эту неделю встреч. К протестам присоединились Главная бейсбольная лига и Главная футбольная лига.


Также из-за протестов были приостановлены на два дня матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и теннисный турнир в Цинциннати.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США вспыхнула новая волна протестов против расизма и полицейской жестокости. В городе Кеноше (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, после того, как он пытался разнять двух поссорившихся женщин. Выстрелы произошли на глазах у его детей.

Источник: Ракурс


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