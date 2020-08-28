НХЛ перенесла матчі Кубка Стенлі — у чому причина

НХЛ. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143083-nhl-perenesla-matchi-kubka-stenli-u-chomu-prychyna.html

Ракурс

Національна хокейна ліга (НХЛ) перенесла проведення матчів плей-офф Кубка Стенлі, що були заплановані на 28 і 29 серпня. Команда вирішила у такий спосіб висловити свій протест проти расизму і жорстокості поліції.

Так у команді сподіваються привернути увагу вболівальників до проблеми. Про це йдеться у заяві ліги.

Повідомляється, що через протест НХЛ перенесе чотири гри та внесе корективи до розкладу зустрічей. Хокеїсти знову розпочнуть грати вже 30 серпня.

У команді наголосили, що два дні без ігор покажуть вболівальникам, що НХЛ єдині в боротьбі з расизмом, а також викличуть подальші обговорення серед фанатів хокею на цю тему, що допоможе у боротьбі.

Рішення про перенесення матчів прийняли після того, як всі основні спортивні американські ліги відклали проведення запланованих на цей тиждень зустрічей. До протестів приєдналися Головна бейсбольна ліга і Головна футбольна ліга.



Також через протести були припинені на два дні матчі плей-офф Національної баскетбольної асоціації і тенісний турнір в Цинциннаті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у США спалахнула нова хвиля протестів проти расизму та поліцейської жорстокості. У місті Кеноші (штат Вісконсин) кілька разів вистрілили в спину афроамериканцю Джейкобу Блейку, після того, як він намагався розняти двох жінок, що сварилися. Постріли відбулися на очах у його дітей.