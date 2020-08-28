В Киеве подготовили четыре новые больницы для коронавирусных больных

https://racurs.ua/n143089-v-kieve-podgotovili-chetyre-novye-bolnicy-dlya-koronavirusnyh-bolnyh.html

Ракурс

Киев вынужден открывать новые госпитальные базы для приема больных коронавирусом.

В больницах столицы находятся 486 больных, причем 101 пациент — в тяжелом состоянии. Мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции, что больницы первой волны практически работают в режиме инфекционных госпиталей.

Мы подготовили и добавили госпитальные базы для приема больных коронавирусом — это городские больницы № 5, 17, 6 и 8, — сообщил Кличко.

Он заверил, что в этих больницах есть все необходимые медикаменты, оборудование и средства защиты для медиков, а в столице пока хватает медицинского персонала — 75 врачей-инфекционистов и 510 врачей других специальностей, 950 специалистов среднего медицинского персонала.

Впрочем, Кличко предупредил, что если произойдет инфекционный взрыв и количество людей, нуждающихся в госпитализации, увеличится в разы, то медицинская система не справится с этим.

«Ракурс» сообщал, что коронавирус в Киеве снова бьет все рекорды. За прошедшие сутки, 27 августа, в Киеве обнаружили 251 новый случай заболевания.

В связи с этим мэр Киева предлагает обязать устанавливать приложение «Дій вдома» лицам, контактировавших с больными коронавирусом.