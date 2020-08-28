Галактика. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143088-mlechnyy-put-popal-v-galakticheskoe-dtp-uchenye.html

Ракурс

Столкновение Млечного пути и Андромеды, двух крупнейших галактик, случится приблизительно через 4,5 млрд лет.

Новые данные телескопа Hubble подтверждают, что внешние границы туманности Андромеды расположены очень близко к нашей галактике. Об этом сообщает New Atlas.

Астрономы смогли рассчитать примерный размер внешних границ соседней к нам галактики с помощью наблюдений космического телескопа Hubble. Отмечается, что «границы» галактик сложно заметить, так как они не испускают радиоактивное излучение.

Ученые использовали для исследования свечение самые яркие объекты во Вселенной — квазары. Они испускают излучение с такой силой, что их видно с Земли на расстоянии в миллиарды световых лет.

Исследователи проанализировали, что ультрафиолетовый свет от 43 квазаров поглощается газом во внешних границах туманности Андромеды. И пришли к выводу, что Андромеда имеет многослойную структуру из нескольких газовых оболочек.

Внутри галактики ученые нашли огромное количество тяжелых элементов, которые могут свидетельствовать о вспышках сверхновой, а внешний слой газовой туманности Андромеды в некоторых местах простирается на 2 млн световых лет от центра галактики. Это в несколько раз больше, чем предполагалось ранее.

Такое открытие натолкнуло ученых на мысль, что внешняя часть туманности Андромеды уже начинает свое столкновение с внешней частью нашей галактики.

Отметим, что проявления этого столкновения будут происходить крайне медленно и могут быть не замечены с Земли невооружённым глазом. Вероятность какого-либо непосредственного воздействия на Солнце и планеты мала.

Напомним, ранее мы сообщали, что галактику, которая очень похожа на Млечный путь, обнаружили ученые на расстоянии 12 млрд световых лет от Земли. Эта удаленная галактика получила название SPT0418−47. Она имеет форму диска и выпуклость в центре.