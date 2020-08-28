Кибератаку на Илона Маска готовил задержанный ФБР российский хакер

Илон Маск, фото: Daniel Oberhaus

https://racurs.ua/n143087-kiberataku-na-ilona-maska-gotovil-zaderjannyy-fbr-rossiyskiy-haker.html

Ракурс

Кибератаку на бизнес известного американского предпринимателя Илона Маска готовил задержанный ФБР российский хакер Егор Крючков.

Хакер планировал атаковать компьютерные сети компании Tesla, которая занимается производством электромобилей, чтобы в дальнейшем требовать выкуп за похищенные данные, сообщает издание TeslaRati.

Отмечается, что Крючков пытался завербовать русскоязычного сотрудника Gigafactory — расположенного в штате Невада завода по производству аккумуляторов для автомобилей Tesla, предлагая ему 1 млн долл. наличными или эквивалент в биткоинах.

Имя этого сотрудника не сообщается, известно лишь, что он имел доступ к сетям компании. Контакт с ним Крючков установил с помощью интернет-мессенджера WhatsApp 16 июля. Крючков просил встретиться с ним в городе Спаркс, штат Невада.

Тот факт, что Крючков обратился к русскоязычному гражданину, не являющемуся гражданином США, свидетельствует о том, что команда, которая стоит за попыткой кибератаки, хорошо подготовилась, — подчеркивает издание.

28 июля Крючков прибыл в США по туристической визе. С сотрудником компании он встречался дважды — первая встреча состоялась во время выезда на природу в группе лиц.

О «бизнесе» хакер заговорил уже во время второй встречи, предложив денежное вознаграждение за запуск вредоносной программы в компьютерные сети Tesla.

Сотрудник компании сообщил об этом разговоре руководству Tesla, которое, в свою очередь, связался с ФБР. В дальнейшем сотрудник Tesla под руководством ФБР продолжал общаться с Крючковым, пытаясь получить как можно больше информации о хакерах и их деятельности.

В результате ему удалось узнать, что Крючков и его сообщники стоят за атакой на сети американской компании CWT Travel, которая вынуждена была выплатить злоумышленниками за похищенную информацию 4,5 млн долл. США.

19 августа сотрудник Tesla встретился с Крючковым и получил от него аванс в размере 11 тыс. долл. Однако 21 августа хакер сообщил ему, что проведение операции откладывается, а остальные деньги будут перечислены позже.

Крючков покинул Неваду, а 22 августа его арестовали в Лос-Анджелесе.

Маск в своем Твиттере подтвердил опасность сорванной атаки.

Это была серьезная атака, — заявил он.



Напомним, недавно специалисты СНБО Украины обнаружили признаки приготовления российскими хакерами кибератаки против Украины.