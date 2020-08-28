Кібератаку на Ілона Маска готував затриманий ФБР російський хакер

Ілон Маск, фото: Daniel Oberhaus

https://racurs.ua/ua/n143087-kiberataku-na-ilona-maska-gotuvav-zatrymanyy-fbr-rosiyskyy-haker.html

Ракурс

Кібератаку на бізнес відомого американського підприємця Ілона Маска готував затриманий ФБР російський хакер Єгор Крючков.

Хакер планував атакувати комп’ютерні мережі компанії Tesla, яка займається виробництвом електромобілів, щоб в подальшому вимагати викуп за викрадені дані, повідомляє видання TeslaRati.

Зазначається, що Крючков намагався завербувати російськомовного співробітника Gigafactory — розташованого в штаті Невада заводу з виробництва акумуляторів для автомобілів Tesla, пропонуючи йому 1 млн доларів готівкою або еквівалент у біткоїнах.

Ім’я цього співробітника не повідомляється, відомо лише, що він мав доступ до мереж компанії. Контакт з ним Крючков встановив за допомогою інтернет-месенджера WhatsApp 16 липня. Хакер просив зустрітися з ним у місті Спаркс, штат Невада.

Той факт, що Крючков звернувся до російськомовного громадянина, який не є громадянином США, свідчить про те, що команда, яка стоїть за спробою кібератаки, добре підготувалася, — зазначає видання.

28 липня Крючков прибув до США за туристичною візою. Зі співробітником компанії він зустрічався двічі — перша відбулася під час виїзду на природу в групі осіб.

Про «бізнес» хакер заговорив вже під час другої зустрічі, запропонувавши грошову винагороду за запуск шкідливої програми в комп’ютерні мережі Tesla.

Співробітник компанії повідомив про цю розмову керівництву Tesla, яке, зі свого боку, зв’язалося з ФБР. Надалі співробітник Tesla під керівництвом ФБР продовжував спілкуватися з Крючковим, намагаючись отримати якомога більше інформації про хакерів та їхню діяльність.

В результаті йому вдалося дізнатися, що Крючков та його спільники стоять за атакою на мережі американської компанії CWT Travel, яка змушена була виплатити зловмисниками за викрадену інформацію 4,5 млн дол. США.

19 серпня співробітник Tesla зустрівся з Крючковим і отримав від нього аванс в розмірі 11 тис. дол. Однак 21 серпня хакер повідомив йому, що проведення операції відкладається, а решта грошей будуть перераховані пізніше.

Крючков залишив Неваду, а 22 серпня його заарештували в Лос-Анджелесі.

Маск у своєму Твіттері підтвердив небезпечність зірваної атаки.

Це була серйозна атака, — заявив він.



Нагадаємо, нещодавно фахівці РНБО України виявили ознаки готування російськими хакерами кібератаки проти України.