Пєсков відмовився робити щеплення від коронавірусу російською вакциною

https://racurs.ua/ua/n143086-pieskov-vidmovyvsya-robyty-scheplennya-vid-koronavirusu-rosiyskou-vakcynou.html

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Дмитро Пєсков, прес-секретар Кремля, не буде робити щеплення від коронавірусу.

Так він заявив російським журналістам, які запитували, чи має намір він проходити вакцинацію від коронавірусу COVID-19, коли препарат буде готовий.

За словами представника Володимира Путіна, він не буде брати участь у вакцинації, оскільки вважає це зайвим для себе — влітку він вже перехворів.

Раніше Пєсков заявляв, що йому невідомо, чи збираються президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко пробувати дію вакцини на собі. Ці коментарі прес-спікер російського президента зробив після звісток про те, що Білорусь стане першою країною, куди Росії направить партію російської вакцини.

Пєсков додав, що і інші співробітники адміністрації президента будуть приймати рішення про вакцинацію добровільно.

Раніше Пєсков розповів про можливу причину свого зараження COVID-19. На думку заступника керівника Адміністрації президента РФ, інфекція наздогнала його через те, що він зняв так званий противірусний бедж.