Песков отказался делать прививку от коронавируса российской вакциной

https://racurs.ua/n143086-peskov-otkazalsya-delat-privivku-ot-koronavirusa-rossiyskoy-vakcinoy.html

Ракурс

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, не будет делать прививку от коронавируса.

Так он заявил российским журналистам, которые спрашивали, намерен ли он проходить вакцинацию от коронавируса COVID-19, когда препарат будет готов.

По словам представителя Владимира Путина, он не будет участвовать в вакцинации, поскольку считает это лишним для себя — летом он уже переболел.

Ранее Песков заявлял, что ему неизвестно, собираются ли президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко пробовать действие вакцины на себе. Эти комментарии пресс-спикер российского президента сделал после известий о том, что Беларусь станет первой страной, куда России направит партию российской вакцины.

Песков добавил, что и другие сотрудники администрации президента будут принимать решение о вакцинации добровольно.

Ранее Песков рассказал о возможной причине своего заражения COVID-19. По мнению заместителя руководителя Администрации президента РФ, инфекция настигла его из-за того, что он снял так называемый противовирусный бейдж.