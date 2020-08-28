Тина Кароль. Фото: Сплетник

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Ракурс

Тина Кароль и Snopp Dogg, украинская певица и известный американский рэпер, выпустили совместную песню. Трек получил название Blow your mind.

Рэпер и певица уже представили видео на эту композицию. Его опубликовали на YouTubе-канале PrivilegeRnB.

Сообщается, что продюсировал сингл звезд R&B-исполнитель Luca Dayz, он выпустил песню на собственном лейбле.





Украинская звезда рассказала, что сотрудничество с известным американским рэпером Snoop Dogg получилась довольно спонтанным. Однажды Кароль получила звонок от знакомого, который и сообщил, что она споет с Snoop Dogg.

Она добавила, что у нее был всего час на то, чтобы написать текст своего фрагмента. Кароль взяла отрывок из новой песни украинского автора, с которым она сотрудничает, и сразу спела его. Этот вариант отправили на студию в США.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская группа The Hardkiss представил клип на русскоязычную песню «Кобра», записанную вместе с певцом Дмитрием Монатиком, известным под сценическим псевдонимом MONATIK.

Автором текста песни «Кобра» является фронтвумен группы Юлия Санина. Ожидается, что эта песня войдет в состав нового альбома коллектива, который появится в следующем году.