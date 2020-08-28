Тіна Кароль. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n143085-tina-karol-vrazyla-neochikuvanym-duetom-z-legendou-amerykanskogo-repu-video.html

Ракурс

Тіна Кароль і Snopp Dogg, українська співачка та відомий американський репер, випустили сумісну пісню. Трек дістав назву Blow your mind.

Репер та співачка вже представили відео на цю композицію. Його опублікували на YouTubе-каналі PrivilegeRnB.

Повідомляється, що спродюсував сингл зірок R&B-виконавець Luca Dayz та випустив на власному лейблі.





Українська зірка розповіла, що співпраця з відомим американським репером Snoop Dogg вийшла доволі спонтанною. Одного дня Кароль отримала дзвінка він знайомого, який і повідомив, що вона заспіває зі Snoop Dogg.

Вона додала, що у неї була лише година на те, щоб написати текст до свого фрагменту. Кароль взяла уривок з нової пісні українського автора, з яким вона співпрацює, та відразу заспівала його. Цей варіант відправили до студії у США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український гурт The Hardkiss представив кліп на україномовну пісню «Кобра», записану разом зі співаком Дмитром Монатиком, відомим під сценічним псевдонімом MONATIK.

Автором тексту пісні «Кобра» є фронтвумен групи Юлія Саніна. Очікується, що ця пісня увійде до складу нового альбому колективу, який з’явиться наступного року.