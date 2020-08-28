Галактика. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143088-chumackyy-shlyah-potrapyv-v-galaktychne-dtp-vcheni.html

Ракурс

Зіткнення Чумацького шляху і Андромеди, двох найбільших галактик, трапиться приблизно через 4,5 млрд років.

Нові дані телескопа Hubble підтверджують, що зовнішні кордони туманності Андромеди розташовані дуже близько до нашої галактики. Про це повідомляє New Atlas.

Астрономи змогли розрахувати приблизний розмір зовнішніх кордонів сусідньої до нас галактики за допомогою спостережень космічного телескопа Hubble. Зазначається, що «кордони» галактик складно помітити, оскільки вони не випускають радіоактивне випромінювання.

Вчені використовували для дослідження світіння найяскравіші об'єкти у Всесвіті — квазари. Вони випускають випромінювання з такою силою, що їх видно з Землі на відстані в мільярди світлових років.

Дослідники проаналізували, що ультрафіолетове світло від 43 квазарів поглинається газом в зовнішніх кордонах туманності Андромеди. І дійшли висновку, що Андромеда має багатошарову структуру з декількох газових оболонок.

Усередині галактики вчені знайшли величезну кількість важких елементів, які можуть свідчити про спалахи наднової, а зовнішній шар газової туманності Андромеди у деяких місцях сягає 2 млн світлових років від центру галактики. Це в кілька разів більше, ніж передбачалося раніше.

Таке відкриття наштовхнуло вчених на думку, що зовнішня частина туманності Андромеди вже починає своє зіткнення із зовнішньою частиною нашої галактики.

Зазначимо, що прояви цього зіткнення відбуватимуться вкрай повільно і можуть бути не помічені з Землі неозброєним оком. Імовірність будь-якого безпосереднього впливу на Сонце і планети мала.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що галактику, яка дуже схожа на Чумацький шлях, виявили вчені на відстані 12 млрд світлових років від Землі. Ця віддалена галактика отримала назву SPT0418−47. Вона має форму диска і випуклість в центрі.