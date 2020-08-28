45 минут на обочине вместо штрафа — нестандартное наказание для водителей вводят в Эстонииhttps://racurs.ua/n143090-45-minut-na-obochine-vmesto-shtrafa-nestandartnoe-nakazanie-dlya-voditeley-vvodyat-v-estonii.htmlРакурс
Эстония вводит новое наказание для водителей, нарушающих скоростной режим.
Пойманным за незначительное превышение скорости водителям теперь будут предлагать оплатить штраф или в течение 45 минут стоять на обочине. Соответствующую инициативу парламентской правовой комиссии поддержало правительство страны, сообщает агентство «Интерфакс».
Такая альтернатива штрафу будет применяться в отношении водителей, превысивших скорость не более, чем на 20 км/ч.
Сейчас за превышение скорости в Эстонии предусмотрен штраф в расчете 3 евро за 1 км/ч. превышения. То есть, стояние на обочине позволит сэкономить до 60 евро.
Соответствующие изменения вводятся с 1 декабря.
В Эстонии с осени прошлого года осуществляли эксперимент по применению таких наказаний. В эстонской полиции отмечают, что результаты эксперимента свидетельствуют, что ряд водителей процедура оформления нарушения и потеря времени раздражают больше, чем штрафы.
Напомним, недавно в Италии из-за неисправности камеры автоматической видеофиксации нарушений водителя оштрафовали за движение по дороге со скоростью 703 км/ч.