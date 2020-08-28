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Эстонским нарушителям скоростного режима придется стоять на обочине, фото: Pikist

45 минут на обочине вместо штрафа — нестандартное наказание для водителей вводят в Эстонии

28 авг 2020, 14:56
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Эстония вводит новое наказание для водителей, нарушающих скоростной режим.

Пойманным за незначительное превышение скорости водителям теперь будут предлагать оплатить штраф или в течение 45 минут стоять на обочине. Соответствующую инициативу парламентской правовой комиссии поддержало правительство страны, сообщает агентство «Интерфакс».

Такая альтернатива штрафу будет применяться в отношении водителей, превысивших скорость не более, чем на 20 км/ч.

Сейчас за превышение скорости в Эстонии предусмотрен штраф в расчете 3 евро за 1 км/ч. превышения. То есть, стояние на обочине позволит сэкономить до 60 евро.

Соответствующие изменения вводятся с 1 декабря.


В Эстонии с осени прошлого года осуществляли эксперимент по применению таких наказаний. В эстонской полиции отмечают, что результаты эксперимента свидетельствуют, что ряд водителей процедура оформления нарушения и потеря времени раздражают больше, чем штрафы.

Напомним, недавно в Италии из-за неисправности камеры автоматической видеофиксации нарушений водителя оштрафовали за движение по дороге со скоростью 703 км/ч.


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