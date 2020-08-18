Нарушение ПДД: отпустить нельзя штрафовать?

Нарушение ПДД. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2706-narushenie-pdd-otpustit-nelzya-shtrafovat.html

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С 1 июня в Украине работает система фотофиксации нарушений ПДД — правил дорожного движения. Первые камеры, установленные в Киеве, уже за десять минут работы зафиксировали почти 300 случаев превышения скорости. До конца года такие камеры будут установлены по всей Украине.

Что до законодательной базы, то еще в июле 2015 года был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», в котором сказано, что штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, применять можно и нужно.

Но вот какой интересный вопрос возникает: хитрый механизм определяет номер транспортного средства, а потом «письмо счастья» о необходимости заплатить штраф приходит официальному владельцу машины. А если за рулем был не он? Как автоматическая фиксация может помочь восстановить справедливость, предоставив неоспоримые доказательства нарушения ПДД Украины? Свежая судебная практика дает на этот вопрос очень противоречивые ответы.

Нарушение ПДД: дело о хозяине микроавтобуса

В середине июля в одном из областных центров на севере Украины слушалось очень показательное дело. Владелец микроавтобуса подал иск на инспектора Департамента патрульной полиции и на сам департамент, требуя отменить постановление о штрафе за нарушение ПДД. Хозяина бусика привлекли к административной ответственности по ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях и выписали ему штраф в 255 грн за превышение скорости.

Хозяин микроавтобуса — частный предприниматель, зарабатывает междугородними пассажирскими перевозками. Микроавтобус тормознули в Киеве ранним утром, он гнал с приличным превышением скорости на 24 км/ч (ст. 122 КУоАП предполагает административную ответственность за превышение скорости более чем на 20 км/ч).

Но за рулем находился не хозяин бусика, а водитель. Сам хозяин, возмущенный таким положением дел, не пожалел денег и отдал почти 2000 грн на правовую помощь и судебные расходы, чтобы доказать, что выписывать штраф человеку, не совершившему нарушения ПДД, — неправильно.

И да, правонарушение было зафиксировано в автоматическом режиме, а уж инспектор выписала штраф именно на основании данных автоматической фиксации. Суду были предоставлены три фото микроавтобуса, видео, зафиксированы время, место, скорость, направление движения, номер машины — все честь по чести.

Чтобы доказать, что лично он ничего не нарушал, владелец бусика предъявил суду дорожный лист. Нужно заметить, что с водителем тоже не все чисто: и суд отметил, что кроме маршрутного листа хозяин машины не представил никаких доказательств того, что нанял водителя.

Но оставим в стороне возможные нарушения трудового законодательства, вернемся к административным правонарушениям. Ст. 14-2 КУоАП говорит о том, что административная ответственность за нарушение ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, несет физическое лицо или руководитель юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство. Если же в Единый госреестр транспортных средств внесены ведомости о пользователе машиной — то ответственность ложится на пользователя.

В решении суда четко сказано, в каких случаях владелец освобождается от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное автоматически. Процитируем этот длинный, но очень полезный для автовладельцев абзац:

«...если в течение 20 календарных дней со дня совершения соответствующего правонарушения либо со дня вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу: это лицо предоставило документ, подтверждающий, что до момента совершения правонарушения транспортное средство выбыло из его владения в результате противоправных действий других лиц, или относительно противоправного использования другими лицами номерных знаков, принадлежащих его транспортному средству; лицо, которое управляло транспортным средством на момент совершения указанного правонарушения, обратилось лично в орган (к должностному лицу), уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, с заявлением о признании указанного факта административного правонарушения и предоставлении согласия на привлечение к административной ответственности, а также предоставило документ (квитанцию) об уплате соответствующего штрафа».

Бусик, на котором гнали с превышением скорости, был, по словам владельца, добровольно передан другому водителю. Таким образом, суд пришел к выводу, что штраф был выписан правильно, и в удовлетворении иска хозяину микроавтобуса отказал.

Возможно, подобное решение выглядит не очень справедливым с точки зрения обычной человеческой логики, но таков закон. Впрочем, хозяин микроавтобуса может попытаться оспорить его в апелляционном суде.

Дело о «жлобской парковке»

А вот еще одно занятное дело: некто, даже не владелец машины, дойдя до Верховного суда, доказал, что не обязан отвечать за нарушение ПДД, которое совершил якобы его родственник, пущенный за руль автомобиля. Дело происходило в областном центре в центральной части страны, почти четыре года назад.

Мужчине выписали штраф в 510 грн, снова-таки по ст. 122 КУоАП «Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения». Автомобиль, в котором он сидел на водительском месте, был припаркован на тротуаре по всем правилам «жлобской парковки», перегородив пешеходам дорогу практически полностью. За рулем автомобиля сидел некий дядя, который сказал подошедшему патрульному, что только-только пересел на водительское сиденье, парковал автомобиль его родственник, который, надо же, ушел. А он просто так решил посидеть за рулем, поджидая владельца машины.

Патрульный все-таки выписал штраф, однако господин, который «просто решил посидеть за рулем», обратился в суд, и тот… отменил постановление о привлечении любителя сидеть на водительском месте к административной ответственности. Аргументы — вина водителя должна быть доказана, в том числе показаниями технических средств и свидетелей. На видео же, представленном обвинением, видно, что сотрудники полиции подошли к машине, припаркованной по всем правилам хамской парковки, тогда, когда машина уже стояла на тротуаре.

Апелляционный суд согласился с этим. Честно говоря, по-человечески понятно стремление сотрудников городского управления патрульной полиции добиться справедливости и обратиться в Верховный суд. Но тот согласился с выводами судов низших инстанций: сотрудник полиции не установил по всем правилам того, кто совершил административное правонарушение.

Полиция дело проиграла. А была бы в том месте установлена стационарная камера, фиксирующая нарушения ПДД, штраф бы получил… владелец автомобиля, а не хам-водитель.