Рада виходить із відпустки — як працюватимуть нардепи

https://racurs.ua/ua/n143092-rada-vyhodyt-iz-vidpustky-yak-pracuvatymut-nardepy.html

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Верховна Рада вже 1 вересня відновить свою роботу після літньої відпустки. У цей день офіційно стартує четверта сесія Верховної Ради дев’ятого скликання. Вона триватиме до 22 січня 2021 року.

Про це свідчить календарний план сесій Верховної Ради, опублікований на сайті парламенту.

Згідно з календарним планом, нардепи десять тижнів працюватимуть в режимі пленарних засідань. Ще сім тижнів вони присвятять роботі в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах. Чотири тижні відведені для роботи з виборцями.

Представники ЗМІ зможуть потрапити в будівлю Ради за допомогою акредитації, вхід буде здійснюватися через перший під’їзд.

За яким графіком працюватиме Верховна Рада, не уточнюється. До карантину парламентарі по вівторках і четвергах збиралися з 10.00 до 18.00 на ранкове і вечірнє засідання з двома перервами, а по середах і п’ятницях — з 10.00 до 15.00 з однією перервою.

З березня по червень проводилися тільки позачергові засідання через коронавірусний карантин, а з червня парламентарії працювали з 10.00 до 15.00 з однією 30-хвилинною перервою.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомляв, що, скоріш за все, парламентарі продовжать працювати з 10.00 до 15.00. За його словами, так значно простіше проводити всі необхідні заходи щодо дезінфекції приміщень Верховної Ради.