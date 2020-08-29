В Минске похитили члена Координационного совета оппозиции

Виталий Кривко, фото: БГЭУ

https://racurs.ua/n143119-v-minske-pohitili-chlena-koordinacionnogo-soveta-oppozicii.html

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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, сопровождаются многочисленными задержаниями активистов.

В Минске вчера, 28 августа, вечером неизвестные задержали члена оппозиционной Координационного совета Виталия Кривко, который также является координатором штаба известного оппозиционера Виктора Бабарико. Об этом сообщает издание Tut. by со ссылкой на информацию штаба Бабарико.

По информации штаба политика, автомобиль, в котором ехал Кривко, якобы поцарапал другое авто, двигающееся рядом. Когда водители обоих транспортных средств остановились, подъехал бус, из которого вышли неизвестные и забрали с собой Кривко.

Место нахождения активиста пока не известно, его устанавливает адвокат.

Участники акций протеста в Беларуси считают, что президентские выборы, основной день голосования на которых пришелся на 9 августа, были сфальсифицированы в пользу действующего президента Александра Лукашенко.

18 августа белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета, целью деятельности которого является мирная передача власти от Лукашенко к Светлане Тихановской, которую оппозиционеры считают настоящей победительницей выборов.

Напомним, Лукашенко недавно увидел общие моменты между Адольфом Гитлером и белорусской оппозицией.