Артем Сытник, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n143118-reshenie-konstitucionnogo-suda-otnositelno-sytnika-v-nabu-schitaut-politicheski-motivirovannym.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) считает «политически мотивированным» недавнее решение Конституционного суда Украины (КСУ), которым назначение Артема Сытника директором НАБУ было признано неконституционным.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном пресс-службой ведомства.

В НАБУ отмечают, что соответствующее решение Конституционного суда появилось в «рекордно короткие сроки» после обнародования так называемых «пленок ОАСК», на которых, в частности, говорится о наличии влияния на принятие решений КСУ.

Это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро, — убеждены в ведомстве. — На очереди рассмотрение судьями КСУ представление нардепов о якобы неконституционности создания Национального бюро.

В то же время в НАБУ отмечают, что это решение КСУ не означает автоматического увольнения Сытника с должности директора ведомства.

Закон Украины «О НАБУ» содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора НАБУ с должности, решения КСУ среди них нет, — подчеркивают в ведомстве.



Ситника директором НАБУ назначил пятый президент Украины Петр Порошенко в апреле 2015 года.

Напомним, в КСУ считают, что указ о назначении Сытника директором НАБУ не соответствует Конституции.