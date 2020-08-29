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Ракурс
Артем Сытник, фото: «Википедия»

Решение Конституционного суда относительно Сытника в НАБУ считают «политически мотивированным»

29 авг 2020, 08:56
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) считает «политически мотивированным» недавнее решение Конституционного суда Украины (КСУ), которым назначение Артема Сытника директором НАБУ было признано неконституционным.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном пресс-службой ведомства.

В НАБУ отмечают, что соответствующее решение Конституционного суда появилось в «рекордно короткие сроки» после обнародования так называемых «пленок ОАСК», на которых, в частности, говорится о наличии влияния на принятие решений КСУ.

Это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро, — убеждены в ведомстве. — На очереди рассмотрение судьями КСУ представление нардепов о якобы неконституционности создания Национального бюро.

В то же время в НАБУ отмечают, что это решение КСУ не означает автоматического увольнения Сытника с должности директора ведомства.

Закон Украины «О НАБУ» содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора НАБУ с должности, решения КСУ среди них нет, — подчеркивают в ведомстве.


Ситника директором НАБУ назначил пятый президент Украины Петр Порошенко в апреле 2015 года.

Напомним, в КСУ считают, что указ о назначении Сытника директором НАБУ не соответствует Конституции.

Источник: Ракурс


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