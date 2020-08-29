Сожгли автомобиль Гео Лерос, фото: Geo Leros

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Ракурс

Гео Лерос, народный депутат из «Слуги народа» заявил, что ему подожгли автомобиль.

Народный избранник сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Лерос также опубликовал видео, на котором можно увидеть, как его автомобиль тушат пожарные, прибывшие на место инцидента.

Сомнений уже нет, это был поджог, — заявил Лерос. — Кто бы это ни сделал, я вас найду, вы рано радуетесь.

Лерос, ссылаясь на свидетелей, отмечает, что хлопок во время этого инцидента было слышно в квартире на 14-м этаже многоэтажки.

Также, по словам Лерос, оказалось, направленная на парковку камера, установленная на соседнем доме, две недели назад перестала работать в режиме записи.

В результате инцидента никто не пострадал. Инцидент произошел в переулке Лабораторном в Печерском районе Киева, сообщает пресс-служба полиции Киева.

После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация событию, — отмечается в сообщении пресс-службы полиции.

Лерос известен прежде всего обнародованием в конце марта этого года видеозаписей, на которых человек, похожий на Дениса Ермака — брата главы Офиса президента Андрея Ермака, якобы проводит переговоры о трудоустройстве на должности в органах власти.

Напомним, в ночь на 17 августа подожгли редакционный автомобиль программы «Схемы: коррупция в деталях». В полиции 26 августа заявили о задержании двух человек, которые могут быть причастны к совершению этого преступления. 28 августа подозреваемого в совершении поджога суд арестовал на два месяца.