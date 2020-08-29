Спалили автомобіль Гео Лероса, фото: Geo Leros

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Ракурс

Гео Лерос, народний депутат зі «Слуги народу» заявив, що йому підпалили автомобіль.

Народний обранець повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Лерос також опублікував відео, на якому можна побачити, як його автівку гасять пожежники, котрі прибули на місце інциденту.

Сумнівів вже немає, це був підпал, — заявив Лерос. — Хто б це не зробив, я вас знайду, ви рано радієте.

Лерос, посилаючись на свідків, зазначає, що короткий гучний звук під час цього інциденту було чути в квартирі на 14-му поверсі багатоповерхівки.

Також, за словами Лероса, виявилося, що спрямована на парковку камера, встановлена на сусідньому будинку, два тижні тому перестала працювати в режимі запису.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Інцидент стався у провулку Лабораторному в Печерському районі Києва, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Після проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події, — зазначається в повідомленні прес-служби поліції.

Лерос відомий передусім оприлюдненням наприкінці березня цього року відеозаписів, на яких чоловік, схожий на Дениса Єрмака — брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, нібито проводить переговори про працевлаштування на посади в органах влади.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня підпалили редакційний автомобіль програми «Схеми: корупція в деталях». У поліції 26 серпня заявили про затримання двох осіб, які можуть бути причетними до скоєння цього злочину. 28 серпня підозрюваного у скоєнні підпалу суд заарештував на два місяці.