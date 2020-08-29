Артем Ситник, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n143118-rishennya-konstytuciynogo-sudu-schodo-sytnyka-v-nabu-vvajaut-politychno-vmotyvovanym.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вважає «політично вмотивованим» нещодавнє рішення Конституційного суду України (КСУ), яким призначення Артема Ситника директором НАБУ було визнано неконституційним.

Про це йдеться в заяві НАБУ, оприлюдненій прес-службою відомства.

В НАБУ зазначають, що відповідне рішення Конституційного суду з’явилося в «рекордно короткий термін» після оприлюднення так званих «плівок ОАСК», на яких зокрема, йдеться про наявність впливу на ухвалення рішень КСУ.

Це рішення є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Національного бюро, — переконані у відомстві. — На черзі розгляд суддями КСУ подання нардепів про нібито неконституційність створення Національного бюро.

Водночас у НАБУ наголошують, що це рішення КСУ не означає автоматичного звільнення Ситника з посади директора відомства.

Закон України «Про НАБУ» містить вичерпний перелік підстав звільнення Директора НАБУ з посади, рішення КСУ серед них немає, — наголошують у відомстві.



Ситника директором НАБУ призначив п’ятий президент України Петро Порошенко у квітні 2015 року.

Нагадаємо, у КСУ вважають, що указ про призначення Ситника директором НАБУ не відповідає Конституції.