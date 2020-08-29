В Украину 29 августа чествуют память погибших защитников, фото: Петр Порошенко

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29 августа в прошлом году указом президента Владимира Зеленского было определено Днем памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

В эти дни в августе 2014 года украинские защитники понесли значительные потери попав в окружение в районе города Иловайска Донецкой области в ходе противостояния российским войскам на Донбассе.

В Украине сегодня проходят мероприятия чествования памяти погибших защитников. В этих мероприятиях в Киеве принимает участие Зеленский.

В частности, состоялась церемония у Колокола Памяти, установленного в Минобороны. Ударами этого колокола почтили память защитников, которые в этот день в разные годы погибли, защищая Украину от вооруженной агрессии.

После этого в Минобороны состоялась церемония возложения цветов к Колоколу Памяти.

В чествовании памяти погибших защитников Украины приняли участие и представители стран-партнеров нашего государства. Так, посол Великобритании, военно-морской атташе и представители аппарата атташе по вопросам обороны посольства возложили цветы к Стене народной памяти в Киеве.

На площади у Михайловского Златоверхого собора в Киеве в 12.00 должно начаться мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти защитников Украины.

Напомним, в Офисе генпрокуратура недавно назвали причину Иловайской трагедии — это масштабное прямое вторжение Российской Федерации.