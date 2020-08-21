Причину Иловайской трагедии назвали в Офисе генпрокурора. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n142812-prichinu-ilovayskoy-tragedii-nazvali-v-ofise-genprokurora.html

Ракурс

Трагедия под Иловайском, которая унесла жизни более трех сотен украинских военных, произошла из-за масштабного прямого вторжения Российской Федерации.

В период с 24−25 августа 2014 года силы Антитеррористической операции попали в окружение российской армии и пророссийских боевиков. В то время Вооруженные силы Российской Федерации, которые находились на Донбассе, состояли из 3 тыс. 500 лиц личного состава, около 60 танков, 320 бронемашин, 60 орудий, 45 минометов и пяти противотанковых ракетных комплексов. Об этом 21 августа сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следователи установили, что в течение 26−28 августа украинская и российская стороны начали договариваться о «зеленом» коридоре для сил АТО, которые могли бы через него выйти из окружения. Но уже 29 августа оккупанты и российские войска получили из Генштаба РФ приказ применить тяжелое вооружение для расстрела колонны украинских военных.

Иловайская трагедия привела к большим потерям с украинской стороны. Тогда в результате агрессии России погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения различной степени тяжести, а еще 300 бойцов попали в плен.

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что «дело Иловайска» передали в Службу безопасности Украины. Объем материалов уголовного дела составляет более 1 тыс. 150 томов.

Впоследствии стало известно, что военные преступления, совершенные в условиях вооруженных конфликтов, будут расследовать по новому порядку. Это будет «пошаговая инструкция» для органов прокуратуры и правопорядка, которые занимаются досудебным расследованием в условиях вооруженного конфликта и отсутствия части территории.