Причину Іловайської трагедії назвали в Офісі генпрокурора. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/ua/n142812-prychynu-ilovayskoyi-tragediyi-nazvaly-v-ofisi-genprokurora.html

Ракурс

Трагедія під Іловайськом, яка забрала життя понад трьох сотень українських військових, сталася через масштабне пряме вторгнення Російської Федерації.

У період з 24−25 серпня 2014 сили Антитерористичної операції потрапили в оточення російської армії та проросійських бойовиків. На той час Збройні сили Російської Федерації, які перебували на Донбасі, складалися з 3 тис. 500 осіб особового складу, близько 60 танків, 320 бронемашин, 60 гармат, 45 мінометів та п’яти протитанкових ракетних комплексів. Про це 21 серпня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, що впродовж 26−28 серпня українська та російська сторони почали домовлятися про «зелений» коридор для сил АТО, які могли б через нього вийти з оточення. Але вже 29 серпня окупанти та російські війська отримали з російського Генштабу РФ наказ застосувати важку озброєння для розстрілу колони українських військових.

Іловайська трагедія призвела до великих втрат з української сторони. Тоді внаслідок агресії Росії загинули 366 українських військових, 429 дістали поранення різного ступеню тяжкості, а ще 300 бійців потрапили у полон.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року стало відомо, що «справу Іловайська» передали до Служби безпеки України. Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 1 тис. 150 томів.

Згодом стало відомо, що воєнні злочини, які скоєні в умовах збройних конфліктів, будуть розслідувати за новим порядком. Це буде «покрокова інструкція» для органів прокуратури і правопорядку, які займаються досудовим розслідуванням в умовах збройного конфлікту та відсутності частини території.