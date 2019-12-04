Воєнні злочини: в Україні створюють стратегію розслідування. Фото: dialog.ua

https://racurs.ua/ua/n130338-voienni-zlochyny-v-ukrayini-stvoruut-strategiu-rozsliduvannya.html

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Воєнні злочини, які скоєні в умовах збройних конфліктів, будуть розслідувати за новим порядком. Розробкою відповідного документа зараз займається Генеральна прокуратура.

Це буде «покрокова інструкція» для органів прокуратури і правопорядку, які займаються досудовим розслідуванням в умовах збройного конфлікту та відсутності частини території. Про це повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов під час робочого візиту на Луганщину, інформує сайт ГПУ.

Цей документ стане своєрідним алгоритмом дій для всіх органів досудового розслідування та прокурорів, полегшить кваліфікацію правопорушень, допоможе отримати більш якісну аналітику й опише методи збору доказів і документування воєнних злочинів.

Також Мамедов повідомив про зустріч із головою Станично-Луганської райдержадміністрації Юрієм Золкіним. Сторони обговорили питання напрацювання законодавства щодо перехідного правосуддя в постконфліктний період.

Раніше повідомлялося, що в рамках розслідування Іловайської трагедії не виключено розсекречення матеріалів й оголошення нових підозр. Це анонсував головний військовий прокурор Віктор Чумак.