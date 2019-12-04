Военные преступления: в Украине создают стратегию расследования. Фото: dialog.ua

https://racurs.ua/n130338-voennye-prestupleniya-v-ukraine-sozdaut-strategiu-rassledovaniya.html

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Военные преступления, совершенные в условиях вооруженных конфликтов, будут расследовать согласно новому порядку. Разработкой соответствующего документа сейчас занимается Генеральная прокуратура.

Это будет «пошаговая инструкция» для органов прокуратуры и правопорядка, которые занимаются досудебным расследованием в условиях вооруженного конфликта и отсутствия части территории. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов во время рабочего визита на Луганщину, информирует сайт ГПУ.

Этот документ станет своеобразным алгоритмом действий для всех органов досудебного расследования и прокуроров, облегчит квалификацию правонарушений, поможет получить более качественную аналитику и опишет методы сбора доказательств и документирования военных преступлений.

Также Мамедов сообщил о встрече с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным. Стороны обсудили вопросы разработки законодательства по переходного правосудию в постконфликтный период.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования Иловайской трагедии не исключено рассекречивания материалов и объявление новых подозрений. Это анонсировал главный военный прокурор Виктор Чумак.