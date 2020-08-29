Последствия взрыва гранаты, фото: Национальная полиция

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Ракурс

В Днепре сегодня, 29 марта, в салоне легкового автомобиля взорвалась граната.

Инцидент произошел около 10.20 в Шевченковском районе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В результате взрыва тяжелые травмы получил водитель, который незадолго до этого сел в припаркованное транспортное средство. Его госпитализировали, однако от полученных травм он впоследствии скончался. Погибший — 71-летний житель Солонянского района Днепропетровской области.

Другие лица и припаркованные рядом автомобили не пострадали.

По оценкам экспертов, взрыв произошел в результате детонации гранаты Ф-1.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 264 Уголовного кодекса (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Взрыв оторвал пострадавшему обе руки, сообщает издание «Днепр Оперативный».

По информации издания, погибший приехал на этот рынок продавать мясо.

Напомним, недавно в Мариуполе взрыв гранаты унес жизнь мужчины 1961 года рождения.