Результаты анализов Навального потребовала РФ

Алексей Навальный. Фото: Столица С

https://racurs.ua/n143155-rezultaty-analizov-navalnogo-potrebovala-rf.html

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Отравление Алексея Навального, российского оппозиционера, хотят «расследовать» в Российской Федерации. Генеральная прокуратура России направила в Германию запрос о предоставлении результатов анализов Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике «Шарите».

В свою очередь федеральное министерство юстиции Германии приняло к рассмотрению запрос российских властей. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Сообщается, что Генпрокуратура просит от Минюста Германии предоставить результаты анализов и информацию о диагнозе оппозиционера. Если просьба РФ будет удовлетворена, то к расследованию подключится Генпрокуратура Берлина.

Запрос на информацию Россия подала в четверг, 27 августа. По состоянию на 28 августа Навальный продолжает находиться в стабильно тяжелом состоянии в медицинской коме, однако последствия отравления пока неизвестны.

Напомним, ранее мы сообщали, что Алексей Навальный впал в кому 20 августа во время перелета в самолете. Он был доставлен в Берлин. Врачи из берлинской клиники «Шарите» подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального, хотя это сначала отрицали медики из России.

После проведенной диагностики было установлено, что Навального отравили веществом из группы холинэстеразы. Конкретное вещество остается неизвестным, была начата дальнейшая серия всесторонних анализов.