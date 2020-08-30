Результати аналізів Навального вимагає РФ

Олексій Навальний. Фото: Столица С

https://racurs.ua/ua/n143155-rezultaty-analiziv-navalnogo-vymagaie-rf.html

Ракурс

Отруєння Олексія Навального, російського опозиціонера, хочуть «розслідувати» в Російській Федерації. Генеральна прокуратура Росії направила до Німеччини запит про надання результатів аналізів Навального, який після отруєння перебуває на лікуванні в берлінській клініці «Шаріте».

Зі свого боку федеральне Міністерство юстиції Німеччини прийняло до розгляду запит російської влади. Про це повідомляє видання Welt am Sonntag.

Повідомляється, що Генпрокуратура просить від Мін’юсту Німеччини надати результати аналізів та інформацію про діагноз опозиціонера. Якщо прохання РФ задовольнять, то до розслідування приєднається Генпрокуратура Берліна.

Запит на інформацію Росія подала в четвер, 27 серпня. Станом на 28 серпня Навальний продовжує перебувати в стабільно важкому стані в медичній комі, проте наслідки отруєння поки невідомі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олексій Навальний впав у кому 20 серпня в час перельоту в літаку. Він був доставлений у Берлін. Лікарі з берлінської клініки «Шаріте» підтвердили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, хоча це спочатку заперечували медики з Росії.

Після проведеної діагностики було встановлено, що Навального отруїли речовиною з групи холінестерази. Конкретна речовина залишається невідомою, була розпочата подальша серія всебічних аналізів.