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Ракурс
Акція протесту у Мінську. Фото: TUT.by

Мітинг у Білорусі розпочався із затримань активістів (ФОТО, ВІДЕО)

30 сер 2020, 15:16
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Акція протесту у Мінську розпочалася із сутичок мітингувальників із правоохоронцями та першими затриманнями.

Інцидент трапився на проспекті Незалежності. Силовики підігнали до місця проведення мітингу автозаки й водомети. Правоохоронці утворили живий ланцюг, перекрили Мінський Вал й заблокували площу Незалежності й огородили її металевою огорожею. Про це 30 серпня повідомляє видання TUT.by.

Мітингувальники поводяться мирно, йдуть колоною і з біло-червоними прапорами скандують: «Живе Білорусь», «Віримо, можемо, переможемо!».

Як відомо, вже третій тиждень у Білорусі тривають масові мітинги — білоруси протестують проти результатів виборів президента, які відбулися 9 серпня. Силовики не церемоняться з протестувальниками й діють місцями навіть буде жорстоко. Відомо про кількох загиблих, за неофіційними даними — їх понад п’ятеро.

Акція протесту у Мінську. Фото: TUT.by

Акція протесту у Мінську. Фото: TUT.by


Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і його білоруський колега Олександр Лукашенко домовилися провести зустріч у Москві. Сьогодні, 30 листопада, глави держав обговорили ситуацію «всередині Білорусі й обстановку навколо неї».

Джерело: Ракурс


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