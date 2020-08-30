Протести у Білорусі. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n143145-opozyciya-bilorusi-vymagaie-vidstavky-golovy-mvs-video.html

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Протести у Білорусі проти результатів президентських виборів спалахнули у країні. МВС країни використовувало силовиків для розгону мирних протестів, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

У зв’язку з цим член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова вимагає від міністра МВС Білорусі Караєва подати у відставку. Про це вона заявила у своєму відеозверненні на YouTube.







Колесникова нагадала, що глава відомства узяв на себе відповідальність за застосування сили при розгоні мирних протестів, в результаті чого постраждали громадяни. Вона запропонувала йому на вибір відставку або явку з повинною.

Опозиціонерка звинуватила главу МВС у безпосередній причетності до смертей людей, насильства, жорстокість і тортур мирного населення, яке виходило на протести. Вона також закликала силові структури Білорусі виконати свій обов’язок перед народом і відновити справедливість, порушену в ході розгонів акцій протесту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів.

Силовики жорстоко розганяли мирні демонстрації, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. У лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, правозахисники повідомили про п’ятьох загиблих.