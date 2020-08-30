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Ракурс
Протесты в Беларуси. Фото: Прямий

Оппозиция Беларуси требует отставки главы МВД (ВИДЕО)

30 авг 2020, 10:03
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Протесты в Беларуси против результатов президентских выборов вспыхнули в стране. МВД использовало силовиков для разгона мирных протестующих, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

В связи с этим член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова требует от министра МВД Беларуси Караева подать в отставку. Об этом она заявила в своем видеообращении на YouTube.

Колесникова напомнила, что глава ведомства взял на себя ответственность за применение силы при разгоне мирных протестов. Она предложила ему на выбор отставку или явку с повинной.

Оппозиционер обвинила главу МВД в непосредственной причастности к смерти людей, насилии, жестокости и пытках мирного населения, которое выходило на протесты. Она также призвала силовые структуры Беларуси выполнить свой долг перед народом и восстановить справедливость, нарушенную в ходе разгонов акций протеста.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов.

Силовики жестоко разгоняли мирные демонстрации, применяя резиновые пули, свето-шумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, правозащитники сообщили о пяти погибших.

Источник: Ракурс


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