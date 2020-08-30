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Ракурс
Акция протеста в Минске. Фото: TUT.by

Митинг в Беларуси начался с задержаний активистов (ФОТО, ВИДЕО)

30 авг 2020, 15:16
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Акция протеста в Минске началась со столкновений митингующих с правоохранителями и первыми задержаниями.

Инцидент произошел на проспекте Независимости. Силовики подогнали к месту проведения митинга автозаки и водометы. Правоохранители образовали живую цепь, перекрыли Минский Вал и заблокировали площадь Независимости и огородили ее металлическим забором. Об этом 30 августа сообщает издание TUT.by.

Митингующие ведут себя мирно, идут колонной и с бело-красными флагами скандируют «Живет Беларусь», «Верим, можем, победим!».

Как известно, уже третью неделю в Беларуси продолжаются массовые митинги — белорусы протестуют против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики не церемонятся с протестующими и действуют местами даже жестоко. Известно о нескольких погибших, по неофициальным данным — их более пяти.

Акция протеста в Минске. Фото: TUT.by

Акция протеста в Минске. Фото: TUT.by


Напомним, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились провести встречу в Москве. Сегодня, 30 ноября, главы государств обсудили ситуацию внутри Беларуси и обстановку вокруг нее".

Источник: Ракурс


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