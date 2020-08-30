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У поліції заявили, що зараз встановлюють замовників, а організатори оголошені в розшук. Про це розповів голова поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй
сторінці у Facebook.
Підпал авто "Схем". Фото: Деловая столица
Поліція опублікувала фото організаторів підпалу авто «Схем»https://racurs.ua/ua/n143153-policiya-opublikuvala-foto-organizatoriv-pidpalu-avto-shem.htmlРакурс
Підпал авто «Схем» продовжують розслідувати у поліції. Правоохоронці розшукують двох організаторів підпалу автомобіля журналістів.
У поліції заявили, що зараз встановлюють замовників, а організатори оголошені в розшук. Про це розповів голова поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй
сторінці у Facebook.
Він заявив, що розшукуваним «вигідно створити напругу між владою, правоохоронцями і журналістською спільнотою».
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Броварах підпалили машину журналістів програми «Схеми». До цього журналіст-розслідувач програми Михайло Ткач повідомив, що виявив удома ознаки наявності прослуховувального пристрою.
Одного з підозрюваних поліція вже затримала. Ним виявився житель Луганської області.
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