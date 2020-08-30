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Ракурс
Підпал авто "Схем". Фото: Деловая столица

Поліція опублікувала фото організаторів підпалу авто «Схем»

30 сер 2020, 14:50
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Підпал авто «Схем» продовжують розслідувати у поліції. Правоохоронці розшукують двох організаторів підпалу автомобіля журналістів.

У поліції заявили, що зараз встановлюють замовників, а організатори оголошені в розшук. Про це розповів голова поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

Допис глави київської поліції. Скріншот: Facebook
Він заявив, що розшукуваним «вигідно створити напругу між владою, правоохоронцями і журналістською спільнотою».


Можливий організатор підпалу. Фото: Facebook
Другий підозрюваний. Фото: Facebook
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Броварах підпалили машину журналістів програми «Схеми». До цього журналіст-розслідувач програми Михайло Ткач повідомив, що виявив удома ознаки наявності прослуховувального пристрою.

Одного з підозрюваних поліція вже затримала. Ним виявився житель Луганської області.

Джерело: Ракурс


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