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Ракурс
Поджог авто "Схем". Фото: Деловая столица

Полиция опубликовала фото организаторов поджога авто «Схем»

30 авг 2020, 14:50
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Поджог авто «Схем» продолжают расследовать в полиции. Правоохранители разыскивают двух организаторов поджога автомобиля журналистов.

В полиции заявили, что сейчас устанавливают заказчиков, а организаторы объявлены в розыск. Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов на свой странице в Facebook.

Пост главы полиции в Киевской области. Скриншот: Facebook

Он заявил, что разыскиваемым «выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом».

Возможный организатор поджога.Фото: Facebook



Второй подозреваемый. Фото: Facebook

Напомним, В ночь на 17 августа в Броварах подожгли машина журналистов программы «Схемы». До этого журналист-расследователь программы Михаил Ткач сообщил, что обнаружил дома признаки наличия прослушивающего устройства.

Одного из подозреваемых полиция уже задержала. Им оказался житель Луганской области.

Источник: Ракурс


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