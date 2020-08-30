Полиция опубликовала фото организаторов поджога авто «Схем»

Поджог авто "Схем". Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/n143153-policiya-opublikovala-foto-organizatorov-podjoga-avto-shem.html

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Поджог авто «Схем» продолжают расследовать в полиции. Правоохранители разыскивают двух организаторов поджога автомобиля журналистов.

В полиции заявили, что сейчас устанавливают заказчиков, а организаторы объявлены в розыск. Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов на свой странице в Facebook.

Он заявил, что разыскиваемым «выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом».











Напомним, В ночь на 17 августа в Броварах подожгли машина журналистов программы «Схемы». До этого журналист-расследователь программы Михаил Ткач сообщил, что обнаружил дома признаки наличия прослушивающего устройства.

Одного из подозреваемых полиция уже задержала. Им оказался житель Луганской области.