Нафтопровід «Північний потік-2» з'єднає Росію та Німеччину, фото: Nege.kz

https://racurs.ua/ua/n143006-otruiennya-navalnogo-moje-zmenshyty-pidtrymku-pivnichnogo-potoku-2-z-boku-merkel-zmi.html

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Отруєння в Росії опозиціонера Олексія Навального може зменшити підтримку спорудження нафтопроводу «Північний потік-2», проти якого виступають більшість європейських країн, з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Тон Меркель щодо Росії став жорсткішим після того, як німецькі лікарі в Берліні виявили, що Навального могли отруїти. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Меркель вже менш ніж через дві години після того, як лікарі визначили, що Навальний, ймовірно, був отруєний, зажадала від Путіна «терміново повністю розслідувати цей акт» і виявити причетних.

За словами джерел видання, швидкість, з якою відреагувала Меркель, була сигналом Кремлю щодо того, наскільки серйозно німецький канцлер ставиться до цього питання.

Видання зазначає, що Меркель є ключовим каналом зв’язку між Євросоюзом та Путіним і вона розчарована відсутністю гнучкості з боку російського президента у питанні можливого отруєння Навального.

Довіра між Меркель і Путіним перебуває на рекордно низькому рівні, — наголошує видання. — Відносини продовжували погіршуватися після анексії Путіним Кримського півострова в 2014 році та його підтримки сепаратистів на сході Донбасу.



Навальному стало зле під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня. Російського опозиціонера спочатку госпіталізували до лікарні в місті Омську, в аеропорту якого екстрено сів літак. 22 серпня Навального літаком доставили до Берліна.

Нагадаємо, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт нещодавно заявив, що Навальний з великою ймовірністю був отруєний.