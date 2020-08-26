Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли на рік — що сталося

Форум у Давосі. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n143005-vsesvitniy-ekonomichnyy-forum-u-davosi-perenesly-na-rik-scho-stalosya.html

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Всесвітній економічний форум в Давосі (Швейцарія) перенесли на наступний рік через епідемію коронавірусу.

Планувалося, що форум проведуть взимку 2021 року, проте тепер повідомляється, що форум розпочнеться на початку наступного літа. Про це повідомляє The Telegraph.

Всесвітній економічний форум — швейцарська неурядова організація, яка відома організацією щорічних зустрічей у Давосі. На зустрічі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, видатні мислителі та журналісти.

Форум організовують коштом щорічних внесків членів і партнерів Давосу. Такі внески для учасників ВЕФ варіюються від 60 тис. до 600 тис. швейцарських франків залежно від рівня доступу до заходів форуму.

На форумі обговорюють найгостріші світові проблеми, включаючи охорону здоров’я та охорону навколишнього середовища.

Зазвичай ВЕФ залучає близько 3 тис. відвідувачів форуму, третина з яких — люди бізнесу. На форумі присутні світові лідери, ключові діячі ООН, Євросоюзу та керівники великих компаній, таких як Coca-Cola, Goldman Sachs, IBM, Blackstone Group, Alphabet, Google і JPMorgan Chase & Co.

Серед гостей — фінансист-мільярдер Джордж Сорос, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, засновник Facebook Марк Цукерберг, співак U2 Боно, ізраїльський історик Юваль Ной Харарі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський виступив на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі (Швейцарія). Під час свого виступу він намагався зацікавити інвесторів вкладати гроші в Україну.