У будинку білоруського опозиціонера Цепкала йде обшук

Валерій Цепкало. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n143004-u-budynku-biloruskogo-opozycionera-cepkala-yde-obshuk.html

Ракурс

Обшук проходить в будинку білоруського опозиціонера Валерія Цепкала. Наразі Цепкало з дружиною Веронікою перебувають за кордоном і не знають, хто і в рамках якої справи проводить обшук.

Обшук проводиться у котеджі, розташованому в Мінську поблизу Національної бібліотеки. У цьому будинку останнім часом проживає родичка сім’ї Цепкала, повідомляє Onliner.

Коли білоруські силовики прийшли в будинок із обшуком, жінка злякалася і навіть не подивилася документів, які їй пред’явили. Наразі немає достовірної інформації, яке саме силове відомство проводить обшук.

Як відомо, Слідчий комітет Білорусі 20 серпня наклав арешт на квартиру Цепкала у Мінську площею понад 100 кв. м.

Як раніше писав «Ракурс», Цепкало в ефірі одного з телеканалів заявив, що на сході України йде «громадянська війна». Білоруський опозиціонер не заперечує, що бойовикам допомагає Росія, але не вважає, що РФ безпосередньо воює з Україною на Донбасі.