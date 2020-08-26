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Ракурс
Валерій Цепкало. Фото: РБК

У будинку білоруського опозиціонера Цепкала йде обшук

26 сер 2020, 17:36
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Обшук проходить в будинку білоруського опозиціонера Валерія Цепкала. Наразі Цепкало з дружиною Веронікою перебувають за кордоном і не знають, хто і в рамках якої справи проводить обшук.

Обшук проводиться у котеджі, розташованому в Мінську поблизу Національної бібліотеки. У цьому будинку останнім часом проживає родичка сім’ї Цепкала, повідомляє Onliner.

Коли білоруські силовики прийшли в будинок із обшуком, жінка злякалася і навіть не подивилася документів, які їй пред’явили. Наразі немає достовірної інформації, яке саме силове відомство проводить обшук.


Як відомо, Слідчий комітет Білорусі 20 серпня наклав арешт на квартиру Цепкала у Мінську площею понад 100 кв. м.

Як раніше писав «Ракурс», Цепкало в ефірі одного з телеканалів заявив, що на сході України йде «громадянська війна». Білоруський опозиціонер не заперечує, що бойовикам допомагає Росія, але не вважає, що РФ безпосередньо воює з Україною на Донбасі.


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