В доме белорусского оппозиционера Цепкало идет обыск

Валерий Цепкало. Фото: РБК

https://racurs.ua/n143004-v-dome-belorusskogo-oppozicionera-cepkalo-idet-obysk.html

Ракурс

Обыск проходит в доме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало. В настоящее время Цепкало с женой Вероникой находятся за границей и не знают, кто и в рамках какого дела проводит обыск.

Обыск проводится в коттедже, расположенном в Минске вблизи Национальной библиотеки. В этом доме в последнее время проживает родственница семьи Цепкало, сообщает Onliner.

Когда белорусские силовики пришли в дом с обыском, женщина испугалась и даже не посмотрела документов, которые ей предъявили. В настоящее время нет достоверной информации, какое именно силовое ведомство проводит обыск.

Как известно, Следственный комитет Беларуси 20 августа наложил арест на квартиру Цепкало в Минске площадью более 100 кв. м.

Как ранее писал «Ракурс», Цепкало в эфире одного из телеканалов заявил, что на востоке Украины идет «гражданская война». Белорусский оппозиционер не отрицает, что боевикам помогает Россия, но не считает, что РФ непосредственно воюет с Украиной на Донбассе.