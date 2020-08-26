Минирование поезда. Фото: Ровно вечернее

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Ракурс

«Минирование» поезда устроил мужчина на Николаевщине. Он представился вымышленным именем и решил позвонить в полицию с сообщением о минировании из-за того, что опоздал на поезд. Его задержали правоохранители.

«Минеру» ​​грозит от двух до шести лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

Почти в 22.00 25 августа из-за анонимного телефонного сообщения об угрозе взрыва от неизвестного мужчины в поезде «Николаев-Киев» правоохранители провели эвакуацию около 700 пассажиров.







Поезд экстренно остановился на железнодорожной станции неподалеку с. Явкино Баштанского района Николаевской области. На место происшествия прибыли правоохранители, взрывотехники, кинологи, скорая и спасатели. Саперы и кинолог со служебной собакой провели тщательный осмотр вагонов, но ничего не нашли.

Злоумышленником оказался 36-летний житель Черниговской области. Он объяснил, что направлялся домой из Херсонской области, где находился на отдыхе и праздновал день рождения. Впоследствии он доехал до Николаева и в 21.20 должен был сесть на поезд, но опоздал. Поэтому решил пойти на такой поступок, чтобы остановить поезд.







По данному факту начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан». Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ранее мы сообщали, что «минированием» Пенсионного фонда отомстил житель Харьковщины работникам ведомства.