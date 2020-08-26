Замінування. Фото: Рівне Вечірнє

https://racurs.ua/ua/n143003-cholovik-zaminuvav-potyag-bo-spiznyvsya-na-nogo-foto-video.html

Ракурс

«Замінування» потягу здійснив чоловік на Миколаївщині. Він назвався вигаданим ім’ям та вирішив зателефонувати до поліції з повідомленням про замінування через те, що запізнився на потяг. Його затримали правоохоронці.

«Мінеру» загрожує від двох до шести років ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Миколаївській області.

Майже о 22.00 25 серпня через анонімне телефонне повідомлення про загрозу вибуху від невідомого чоловіка у потязі сполученням «Миколаїв-Київ» правоохоронці провели евакуацію близько 700 пасажирів.





Потяг здійснив екстрено зупинився на залізничній станції неподалік с. Явкине Баштанського району Миколаївської області. На місце події прибули правоохоронці, вибухотехніки, кінологи, швидка та рятувальники ДСНС. Сапери та кінолог зі службовим собакою провели ретельний огляд вагонів, але нічого не знайшли.

Зловмисником виявився 36-річний мешканець Чернігівської області. Він пояснив, що прямував додому з Херсонської області, де перебував на відпочинку та святкував день народження. Згодом він доїхав до Миколаєва та о 21.20 повинен був сісти на потяг, але спізнився. Тому вирішив піти на такий вчинок, щоб зупинити потяг.





За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеці громадян».Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «мінуванням» Пенсійного фонду помстився житель Харківщини працівникам відомства.