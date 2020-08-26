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Ракурс
27 серпня на заході України дощитиме

Дощі з грозами на заході та в центрі — погода в Україні на 27 серпня (КАРТА)

26 сер 2020, 17:13
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Погода в Україні 27 серпня буде дощовою в низці регіонів.

У західних, а вдень також і в північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території — без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5−10 м/с, у західних областях можливі окремі пориви 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11−16°, у південній частині — до 19°. Вдень у західних та північних областях очікується температура 20−25°, на решті території 26−31°.

Погода в Києві 27 серпня буде дещо холоднішою, ніж минулої доби. Ніч мине без опадів, вдень очікується дощ. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 13−15°, вдень — піднімуться до 21−23°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові протягом доби очікується з дощами, можливі грози. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень — 21−23°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі 27 серпня очікується без опадів. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 28−30°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі наступної доби також буде без опадів. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень — 27−29°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові також очікується без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 12−14°, вдень — 26−28°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде дощовою протягом доби, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме 13−15°, вдень повітря прогріється до 22−24°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Україні на 27 серпня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 27 серпня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.


Геомагнітна активність. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики підготували прогноз погоди на вересень.

Джерело: Ракурс


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