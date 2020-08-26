27 серпня на заході України дощитиме

https://racurs.ua/ua/n143002-doschi-z-grozamy-na-zahodi-ta-v-centri-pogoda-v-ukrayini-na-27-serpnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 27 серпня буде дощовою в низці регіонів.

У західних, а вдень також і в північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території — без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5−10 м/с, у західних областях можливі окремі пориви 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11−16°, у південній частині — до 19°. Вдень у західних та північних областях очікується температура 20−25°, на решті території 26−31°.

Погода в Києві 27 серпня буде дещо холоднішою, ніж минулої доби. Ніч мине без опадів, вдень очікується дощ. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 13−15°, вдень — піднімуться до 21−23°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові протягом доби очікується з дощами, можливі грози. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень — 21−23°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі 27 серпня очікується без опадів. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 28−30°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі наступної доби також буде без опадів. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень — 27−29°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові також очікується без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 12−14°, вдень — 26−28°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде дощовою протягом доби, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме 13−15°, вдень повітря прогріється до 22−24°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 27 серпня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики підготували прогноз погоди на вересень.