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27 августа на западе Украины пройдут дожди, фото:

Дожди с грозами на западе и в центре — погода в Украине на 27 августа (КАРТА)

26 авг 2020, 17:13
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Погода в Украине 27 августа будет дождливой в ряде регионов.

В западных, а днем ​​также и в северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории — без осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер юго-западный, 5−10 м/с, в западных областях возможны отдельные порывы до 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11−16°, в южной части — до 19°. Днем в западных и северных областях ожидается температура 20−25°, на остальной территории 26−31°.

Погода в Киеве 27 августа будет несколько холоднее, чем в прошедшие сутки. Ночь пройдет без осадков, днем ​​ожидается дождь. Ночью столбики термометров опустятся до 13−15°, днем — поднимутся до 21−23°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове в течение суток ожидается с дождями, возможны грозы. Ночью температура составит 13−15°, днем — 21−23°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе 27 августа ожидается без осадков. Ночью градусники покажут 17−19°, днем ​​— 28−30°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре в следующие сутки также будет без осадков. Ночью температура составит 13−15°, днем — 27−29°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также ожидается без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 12−14°, днем — 26−28°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет дождливой в течение суток, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит 13−15°, днем ​​воздух прогреется до 22−24°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Украине на 27 августа. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 27 августа будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.


Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики подготовили прогноз погоды на август.

Источник: Ракурс


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