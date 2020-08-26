Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на год — что произошло

Форум в Давосе. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n143005-vsemirnyy-ekonomicheskiy-forum-v-davose-perenesli-na-god-chto-proizoshlo.html

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Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) перенесли на следующий год из-за эпидемии коронавируса.

Планировалось, что форум проведут зимой 2021 года, однако теперь сообщается, что форум начнется в начале следующего лета. Об этом сообщает The Telegraph.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречу приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты.

Форум организуют за счет ежегодных взносов членов и партнеров Давоса. Такие взносы для участников ВЭФ варьируются от 60 тыс. до 600 тыс. швейцарских франков в зависимости от уровня доступа к мероприятиям форума.

На форуме обычно обсуждают самые острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.

Обычно ВЭФ привлекает около 3 тыс. посетителей форума, треть из которых — люди бизнеса. На форуме присутствуют мировые лидеры, ключевые деятели ООН, Евросоюза и руководители крупных компаний, таких как Coca-Cola, Goldman Sachs, IBM, Blackstone Group, Alphabet, Google и JPMorgan Chase & Co.

Среди гостей — финансист-миллиардер Джордж Сорос, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, основатель Facebook Марк Цукерберг, певец U2 Боно, израильский историк Юваль Ной Харари.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Во время своего выступления он пытался заинтересовать инвесторов вкладывать деньги в Украину.