Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 31 серпня буде дуже спекотною й сонячною. Дощ та грози в останній день літа обіцяють лише вдень у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Температура повітря вночі від 15° до 21° тепла, а вдень повітря прогріється до 26−35° вище нуля. Вітер очікується південний 7−12 м/с та східний 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві завтра прогнозується сонячна та дуже тепла. Вночі повітря прогріється до 16−18° вище нуля за Цельсієм, а вдень — 30−32° тепла.

Погода в Харкові 31 серпня сонячна, можлива мінлива хмарність. Температура повітря вночі 14−16° тепла, вдень 31−33° вище нуля.

Погода в Одесі завтра очікуються сонячна та спекотна — температура повітря вночі очікується 19−21° тепла, а вдень — 28−30° вище нуля.

Погодні умови у Львові в понеділок буде малохмарні й сонячні. Вночі стовпчики термометрів покажуть 16−16° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля.

Погода в Карпатах в перший робочий день тижня очікується сонячна та спекотна. Температурні показники наступні — вночі 16−19° тепла, а вдень 26−33° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 31 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 30 серпня погода в Україні повинна була бути спекотною та сухою. Синоптики обіцяли, що вдень температура повітря коливатиметься від 28° до 33° тепла.