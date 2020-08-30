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Ракурс
Портрет Лукашенка з Путіним спалили в Києві. Фото: «Цензор.НЕТ»

Портрет Лукашенка з Путіним спалили під білоруським посольством у Києві (ФОТО, ВІДЕО)

30 сер 2020, 16:15
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Акція протесту проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка відбулася 30 серпня у Києві.

Захід відбувся під посольством Білорусі у день народження білоруського президента, якому сьогодні виповнилося 66 років. Учасники акції наголосили, що останні криваві розгони мітингувальників у Білорусі показали світові, хто такий Лукашенко. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ».

Також мітингувальники висловили обурення дружніми відносинами Лукашенка з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. У ході перфомансу активісти спалили портрет Лукашенка і Путіна, а також російський триколор.

Портрет Лукашенка з Путіним спалили в Києві. Фото: «Цензор.НЕТ»

Портрет Лукашенка з Путіним спалили в Києві. Фото: «Цензор.НЕТ»

Портрет Лукашенка з Путіним спалили в Києві. Фото: «Цензор.НЕТ»


Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв про те, що Україна «поставила на паузу» усі контакти з Білоруссю. Крім того, Київ приєднався до заяви Євросоюзу про невідповідність нещодавніх виборів у Білорусі міжнародним стандартам.

Нагадаємо, в день народження Олександра Лукашенка у Білорусі тривають масові мітинги — тисячі активістів зібралися на проспекті Незалежності в Мінську. Між протестувальниками та силовиками виникли сутички, кількох мітингувальників затримали.

Джерело: Ракурс


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