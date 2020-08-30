Багатотисячний мітинг у Мінську. Фото: TUT.by

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Акція протесту в Мінську «Марш миру і незалежності» 30 серпня зібрала понад 220 тис. осіб.

На площі Незалежності активісти вигукують: «Іди геть! Ми йдемо на день народження!». Частина колони протестувальників попрямувала до палацу Незалежності. Стелу на площі оточили силовики. Про це 30 серпня повідомляє «Радіо Свобода».

За інформацією видання TUT. by, правоохоронці посилюють охорону резиденції президента Лукашенка в палаці Незалежності. Проспект Перемоги перекрив ОМОН. На вулицях столиці вже помітили важку бронетехніку — БМП-2. Крім того, щонайменше 10 одиниць БТР-80 стягнули до резиденції президента.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що на акції протесту в Мінську затримали вже 125 осіб. Зазначається, що правоохоронці вжили необхідних заходів для підтримання порядку і забезпечення громадської безпеки.

Нагадаємо, сьогоднішня акція протесту у Мінську розпочалася із сутичок мітингувальників із правоохоронцями та затриманнями. Інцидент трапився на проспекті Незалежності.