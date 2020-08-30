ЦИК объявил дату начала избирательной кампании в Украине. Фото: 112 Украина

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Центральная избирательная комиссия 30 августа на заседании объявила дату начала избирательной кампании в Украине.

Избирательный процесс местных выборов стартует уже в следующую субботу, 5 сентября. Решение относительно этой даты принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Также Центризбирком внес изменения в календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов. Календарный план изложили в новой редакции.

Как известно, в этом году в Украине состоятся местные выборы, которые запланированы на 25 октября. Эту дату уже утвердил украинский парламент. Кроме того, в этот день вместе с местными выборами пройдут довыборы в Верховную Раду Украины по 208-му округу в Черниговской области.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что для проведения выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей Верховная Рада должна принять специальный закон.